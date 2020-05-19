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Собянин рассказал, как проходит тестирование на антитела к COVID-19

18:24
  • вторник
  • 19 мая 2020

Рассылаются десятки тысяч приглашений

В столице уже 10 тысяч человек сдали тесты на антитела к COVID-19 по новой программе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы начали самый масштабный эксперимент в мире по скрининговым исследованиям. Мы каждые 3-4 дня рассылаем 70 тысяч приглашений специально по случайной выборке", - приводит слова Собянина РИА Новости.

Мэр также рассказал, что в московских больницах 18 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. "Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением", - отметил Собянин.

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