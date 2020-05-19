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Собянин рассказал о снятии ограничений в Москве

18:36
  • вторник
  • 19 мая 2020

Коронавирус пока не побежден

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал безответственными заявления о победе над коронавирусом в столице. Градоначальник подчеркнул, что в московских больницах десятки тысяч пациентов с COVID-19, и многие из них в тяжелом состоянии.
Собянин рассказал, как проходит тестирование на антитела к COVID-19

"Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением. В больницах у нас сегодня лежат около 18 тысяч людей, тяжело болеющих", - сказал Собянин.

Столичный градоначальник заявил, что занятия спортом и прогулки разрешат в Москве, когда будут выявлять не тысячи, а десятки или хотя бы сотни новых больных в сутки, когда снизится количество смертельных случаев. Пока же, к сожалению, наблюдается рост, отметил Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр напомнил, что в столице действует масочный режим. По словам Собянина, ношение масок и перчаток на улице рекомендовано – а вот в помещениях и в транспорте применение защитных средств обязательно.

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