Российские бомбардировщики Ту-22 пять часов летали над Черным морем

В сопровождении были истребители Южного военного округа

Пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря совершили 19 мая два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Как отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны России, полет был плановым.

"19 мая 2020 года два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов", - сообщили в военном ведомстве.

Дальние бомбардировщики сопровождали истребители Южного военного округа – на отдельных этапах маршрута, добавили в Минобороны.

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