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Депутат Мосгордумы рассказал как живут звери и птицы в закрытых парках Москвы

19:24
  • вторник
  • 19 мая 2020

За животными осуществляется уход

Во всех столичных парках работают специальные службы, которые осуществляют уход за животными, живущими в вольерах. Об этом рассказал депутат Мосгордумы, директор Парка культуры и отдыха "Бабушкинский" Игорь Бускин.

"В Измайловском парке у нас лошади, за ними, естественно, уход есть, их кормят сеном и овсом. В Кусково - и павлины, и цесарки. Их тоже кормят, и уход за ними осуществляется. В парке Горького – и лебеди, и гуси водоплавающие, которые содержатся в естественных условиях, но в павильоне", - рассказал он изданию АиФ.ru.

По словам депутата, из внебюджетных доходов для парков закупаются специальные корма. "Для животных, которые проживают в парках в естественной среде, природа – это нормально, они там родились, их никто там специально не заводил. Животные не так прихотливы, как нам кажется. И корма достаточно, поверьте мне", - отметил он.

Игорь Бускин также рассказал, что подкормом птиц в основном нужно заниматься в весенний и зимний период. В апреле уже желательно птиц не приучать к кормам. "Это больше вредит природе, потому что животные, птицы привыкают, что их постоянно кормят, и в естественной среде они уже забывают о своих инстинктах", - сказал депутат Мосгордумы.

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