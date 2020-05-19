Собянин рассказал о страшном прогнозе по COVID-19

Москвичи достойно проходят испытание

Москве удалось избежать развития ситуации с COVID-19 по самому страшному сценарию. Жители столицы достойно проходят испытание, заявил московский мэр Сергей Собянин.

Столичный градоначальник пояснил, что еще 3-4 недели назад власти мегаполиса ожидали высокий пик заболеваемости к середине мая. Это означало госпитализацию множества тяжелобольных, чего система городского здравоохранения могла не выдержать.

"Это огромный был стресс: предвидя такое будущее, просчитывать его, готовиться, это, конечно, был ужасный прогноз. И то, что он не сбылся - это заслуга, в первую очередь, москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе, к просьбам и рекомендациям", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр отметил, что в российской столице не произошло гуманитарной катастрофы, какую можно наблюдать в ряде европейских и американских городов. И это, по словам Собянина, самый главный итог работы, которую московские власти вели в предыдущие недели и месяцы. Он поздравил москвичей с тем, что они достойно проходят испытание, выпавшее столице и стране.

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