ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о страшном прогнозе по COVID-19

19:37
  • вторник
  • 19 мая 2020

Москвичи достойно проходят испытание

Москве удалось избежать развития ситуации с COVID-19 по самому страшному сценарию. Жители столицы достойно проходят испытание, заявил московский мэр Сергей Собянин.
Собянин рассказал о снятии ограничений в Москве

Столичный градоначальник пояснил, что еще 3-4 недели назад власти мегаполиса ожидали высокий пик заболеваемости к середине мая. Это означало госпитализацию множества тяжелобольных, чего система городского здравоохранения могла не выдержать.

"Это огромный был стресс: предвидя такое будущее, просчитывать его, готовиться, это, конечно, был ужасный прогноз. И то, что он не сбылся - это заслуга, в первую очередь, москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе, к просьбам и рекомендациям", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр отметил, что в российской столице не произошло гуманитарной катастрофы, какую можно наблюдать в ряде европейских и американских городов. И это, по словам Собянина, самый главный итог работы, которую московские власти вели в предыдущие недели и месяцы. Он поздравил москвичей с тем, что они достойно проходят испытание, выпавшее столице и стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.