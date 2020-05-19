Владимир Ефимов: к работе вернулись почти все столичные промпредприятия

Из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711

С 12 мая к работе вернулись почти все столичные промышленные предприятия, которые приостанавливали деятельность на период ограничений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711. Наиболее сильно пострадали от простоя производители мебели, бумаги и резиновых изделий", - отметил он.

По словам Ефимова, в период ограничений продолжали свою работу 350 промпредприятий столицы, они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц, а также другими необходимыми товарами. С 12 мая поэтапно еще 361 предприятие возобновило работу.

"Мы провели мониторинг экономических показателей отраслей промышленности, определили проблемы, с которыми столкнулась промышленность в период пандемии и ограничений, и выделили три группы - менее пострадавшие, пострадавшие и наиболее пострадавшие. На основании этого сейчас прорабатываются меры поддержки как целых отраслей, так и отдельных предприятий", - отметил Ефимов.

Он пояснил, что к пострадавшим отнесены пищевая и текстильная промышленность, производство электронного оборудования и ремонт машин, а к наиболее пострадавшим - производство мебели, бумаги и резиновых изделий.

В то же время нефтяная промышленность и фармацевтика относятся к менее пострадавшим отраслям: объем загруженности их мощностей в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года снизился на 4-8%.

В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что ключевым условием возобновления и продолжения деятельности является строгое соблюдение мер безопасности сотрудников.

"Предприятия возобновили свою работу при условии строгого соблюдения мер безопасности сотрудников, сегодня ежедневно на работу в промышленности выходят 381 тыс. человек, все они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходить тестирование. При этом без острой необходимости люди на рабочие места не привлекаются: 31 тыс. сотрудников работают в удаленном режиме, а еще 16 тыс. находятся в отпусках", - сказал глава ведомства.

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