Путин назвал ситуацию из-за коронавируса уникальной

В этой связи крайне важна обратная связь, отметил президент

Реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы обсудили во вторник на совещании Владимира Путина с членами правительства и главами регионов. Оно прошло в формате видеоконференции. Одной из главных тем стали проблемы при перечислении президентских выплат медикам, которые лечат больных коронавирусом. Говорили о финансовой помощи семьям с детьми и поддержке экономики, в том числе малого и среднего бизнеса, самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Учитывая проблемы, возникшие с доплатами медикам, которые работают с больными коронавирусом, президенту пришлось взять ситуацию под личный контроль. С данной темы он начинает и это совещание, вновь напоминая членам правительства и губернаторам, что эта программа поддержки рассчитана на три месяца. А выплаты за апрель медперсонал должен был получить еще пять дней назад.

"Однако по имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние два-три дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в нужном, правильном направлении", - отметил Путин.

И это действительно так. Все деньги, а это 50 с лишним миллиардов рублей, до регионов были оперативно доведены. Для этого Федеральному казначейству впервые в истории пришлось осуществлять переводы в выходные дни. Одновременно с этим Минздрав уточнил требования к медработникам, которым положены президентские выплаты от 80 до 25 тысяч рублей. Кстати, в размытости этих формулировок, по мнению экспертов, и крылась главная проблема. Однако министр Мурашко так не считает.

"К губернаторам и главным врачам у нас возникали все-таки вопросы по быстрому и точному доведению средств до работников. Таким образом на сегодняшний день выплаты медработникам и водителям за апрель месяц завершаются", - отметил Михаил Мурашко.

"Вы сказали, что были вопросы к губернаторам, главврачам лечебных учреждений. Вы знаете, вопросы всегда есть. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, тогда бы вопросов было бы меньше к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают. И к губернаторам тоже. И не нужно было бы поправлять это постановление правительства. Так что хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать", - заявил Путин.

То есть теперь механизм заработал. Кое-где медики уже получают доплату даже за май. Те же, кто пока дополнительных средств не дождались, могут обратиться на горячую линию. Или зайти на портал "Госуслуги" и оставить жалобу там.

"Чтобы не было задержек и злоупотреблений на местах мы предусмотрели дополнительный механизм обратной связи. Соответственно по моему поручению со вчерашнего дня на портале Госуслуги появился специальный раздел для электронных обращений врачей", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

То, в каких условиях им сейчас приходиться работать, Михаил Мишустин, знает не понаслышке. Он сам недавно переболел коронавирусом. А сегодня впервые после победы над ковидом официально вышел на работу, с чем его поздравил президент.

"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные. Так что вы можете в полном объеме приступить к работе", - отметил Путин.

А её сейчас действительно много, учитывая в какой ситуации оказалась страна из-за пандемии. В этих условиях государство идёт на беспрецедентные шаги. Сотни миллиардов рублей выделят и на поддержку занятости. И на помощь семьям с детьми, доходы которых сократились или же один из родителей потерял работу, объясняет министр труда Котяков.

"Предположим, что в семье воспитывается двое детей в возрасте двух и семи лет. Такая семья в апреле-июне сможет получить за счет поддержки государства 25 тысяч рублей. При этом если семья попала в сложную ситуацию и признана нуждающейся. Например, в силу потери работы родителя, она сможет воспользоваться дополнительными мерами поддержки", - сообщил Антон Котяков.

И это тоже уже работает или вот-вот начнет, как и многие меры поддержки бизнеса, докладывают президенту. Предприниматели уже получили доступ к льготным кредитам. А на прошлой неделе президент еще и предложил полностью списать все налоговые и страховые платежи за второй квартал этого года, за исключением НДС. На это могут рассчитывать и индивидуальные предприниматели. Максим Ковалёв, как раз из их числа. Причем проводить эту процедуру налоговая служба будет сама. Не надо писать никаких заявлений. То же самое касается и самозанятых граждан.

"Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии равной сумме налогов, уплаченных за 19-й год. У нас единственная убедительная просьба к налогоплательщикам привязать банковские карточки к приложению "Мой налог" для того, чтобы быстро и легко пошла субсидия, как это и предусмотрено", - рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Речь идёт о миллиардах рублей, которые по сути вновь направляются в экономику. А она постепенно начинает возвращаться к нормальной работе, подчеркивают в экономическом блоке правительства и ЦБ.

"Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, с нашим прогнозом у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Пока же ограничительные меры много где сохраняются. Как и угроза распространения коронавируса, из-за которого и мир, и Россия, в завершении сказал президент, оказались в уникальной ситуации.

"В этой связи крайне важна так называемая обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Если мы говорим об элементах поддержки наших людей или предприятий, отраслей экономики, мы должны точно и ясно себе представлять, как это работает в жизни. И имея эту обратную связь, мгновенно на это реагировать с тем, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех наших решений. Иначе грош им цена. Зачем мы тогда работаем? Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы работали именно в таком режиме, понимая, что происходит на земле. И реагировали бы на происходящие события", - указал Путин.

Но все это не отменяет основной работы правительства, касающейся нацпроектов. По объективным причинам кое-какие программы в этом году выполнить не получится. Их сроки придется сдвинуть. В связи с этим, подчеркнул президент, освободятся дополнительные ресурсы. Направить их необходимо туда, где они сейчас нужнее всего.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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