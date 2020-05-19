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В Москве 18 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

22:19
  • вторник
  • 19 мая 2020

Как страна борется с коронавирусом?

Столица избежала самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусом - и это, в первую очередь, заслуга москвичей. Об этом во вторник сообщил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что хотя пугающие прогнозы не сбылись, в больницах сейчас находятся 18 тысяч пациентов в тяжелом состоянии, поэтому снимать ограничения пока рано. Маски и перчатки в общественных помещениях и транспорте обязательны, а в рамках ослабления мер с 25 мая откроются МФЦ. Возможность гулять на улицах появится тогда, когда количество смертей снизится и новые случаи заражения будут исчисляться десятками или сотнями, а не тысячами, отметил мэр.

Подробнее - в репортаже Елены Макаровой

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