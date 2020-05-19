На Украине разгорелся скандал вокруг "суррогатных детей" иностранцев

Их не могут вывезти из страны

В столице Украины резонансный скандал. В социальные сети попало видео из специально оборудованного отеля. На нем можно видеть ряды детских кроваток, где лежат 46 младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей для родителей из США, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии и других стран мира. А теперь их не могут вывезти из страны по причине глобального карантина.

Подробнее - в репортаже Ольги Стрельцовой

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