Эксперты прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

Минимальный возраст продажи алкоголя в России могут поднять до 21 года

Новые правила продажи алкоголя могут появиться в России. Совет Федерации в среду собирается обратиться к правительству с предложением повысить возраст тех, кому разрешено покупать спиртное с 18 до 21 года. Врачи и ученые давно говорят о том, что именно в этом возрасте у человека появляется иммунитет к вредным привычкам. Кроме того, в нашей стране начал расти показатель смертности среди юношей от употребления алкоголя.

Пить или не пить, а главное - с какого возраста? Вопрос не тривиальный. Время сейчас такое, что нужно укреплять коллективный иммунитет, на кону - здоровье нации. Так заявляют в Совете Федерации. И рекомендуют правительству запретить продавать алкоголь всем, кто младше 21 года. Сейчас этот порог - 18 лет. Идея не нова, но теперь ее поддерживает еще и Минздрав. Глава ведомства Михаил Мурашко приводит цифры: в условиях самоизоляции россияне стали чаще умирать от горячительного, продажи которого выросли на треть. На том, что вопрос пора бы уже и закрыть, настаивает также бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Я об этом говорю уже лет 20. Теперь у нас появился союзник в лице нынешнего министра здравоохранения. Это важно. К 21 году заканчивается формирование человека как биологического существа и как гражданина. И именно этот возраст является тем рубиконом, после которого, даже если человек начнет пить, он в меньшем проценте случаев станет алкоголиком. Такой цивилизованный подход исповедуют североамериканские Соединенные Штаты", - отметил он.

Покупать спиртное лишь с 21 года официально разрешено еще в Индонезии и Казахстане, на Фиджи, в Камеруне и в Микронезии - это такое островное государство к северу от берегов Новой Гвинеи. А вот в Австралии, Великобритании, во Франции, Италии, Испании порог тот же, что и в России. В Бельгии для пива и вина ограничений нет вовсе. В Германии некрепкий алкоголь продают даже тем, кому только исполнилось 16. Немцы, к слову, согласно статистике ВОЗ, пьют больше, чем россияне. Но при этом чувствуют себя лучше, заверяет специалист европейского отделения организации Энрике Лойола:

"В России пьют по-другому: много крепкого алкоголя за один раз. Такое поведение гораздо более вредно для здоровья, чем употребление небольшого количества алкоголя, скажем, многократно в течение недели. Такое эпизодическое активное употребление алкоголя оказывает крайне негативное влияние уже не только на сердечно-сосудистую систему, но и на печень, гораздо чаще приводит к несчастным случаям, дорожно-транспортным происшествиям".

И вот по мысли российских сенаторов, в 18 лет человек еще не может контролировать ни то, как и сколько он пьет, ни свое поведение под действием алкоголя. В 21 - совсем другое дело. Как говорится, уже не мальчик, но муж. Как минимум физиологически и психологически. Наркологи подтверждают.

Подобные законопроекты вносили в российскую Госдуму не раз. Правительство неизменно заявляло, что они противоречат Конституции, согласно которой граждане, достигшие 18 лет, имеют право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, а также нести юридическую ответственность за свои поступки. Другой аргумент против документа - уже от психологов - мера правильная, но сама по себе не сработает.

"Молодые должны отстаивать свои права в том числе право на выбор и спрашивать в ответ на любой запрет - что вы нам предлагаете взамен. Какова повестка. Какие возможности сегодня альтернативные алкоголю вы предлагаете. Социальный лифт, работа, образование, создание семьи, покупка жилья и так далее. Это огромный пакет потребностей, которые они жадно хотят. Я так вижу молодых. Они хотят всего. Не только пойти и выпить", - говорит психолог Ольга Маховская.

Некоторые эксперты обращают внимание еще и на то, что современные молодые люди, если захотят, всегда придумают, где и как достать спиртное. И здесь уже может встать вопрос о качестве этих напитков. Что ответят на это авторы документа - может стать известно уже в среду. Проект постановления сенаторы собираются рассмотреть 20 мая.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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