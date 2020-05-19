Инна Маликова сдала тест на антитела к COVID-19 в московской поликлинике

Никаких очередей не было

Певица Инна Маликова рассказала, как сдавала тест на антитела к COVID-19 в одной из столичных поликлиник. По ее словам, она записалась, когда к ней пришло приглашение.

По словам Инны Маликовой, никаких очередей в медучреждении не было. "Очень удобная запись, в поликлинике все чисто, стерильно, бояться нечего. Пришла, заполнила специальные бумаги, и меня сразу проводили в кабинет", - сказала она.

Как указала главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова, зачастую человек может быть носителем вируса и представлять опасность для окружающих, хотя у него нет ярко выраженных симптомов. При этом, по словам медиков, данный тест может не только показать, переболел ли человек COVID-19, но и может ли он быть донором плазмы.

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