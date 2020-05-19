Минздрав назвал сроки плановой вакцинации взрослых

Врачи ждут стабилизации ситуации

Приостановить плановую вакцинацию детей в России невозможно. Это приведет к вспышкам опасных заболеваний. А вот взрослым придется подождать, пока стабилизируется ситуация с коронавирусом, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Мы считаем, что прекращать вакцинацию детей опасно, поскольку есть вероятность возникновения вспышек опасных инфекций таких, как корь, полиомиелит, коклюш. При этом необходимо соблюдать все необходимые меры предосторожности с тем, чтобы оградить детей и родителей от вероятности заражения COVID-19", - сказал Кузнецов в эфире телеканала "Россия -24".

Что же касается плановой вакцинации взрослых, то она возобновится только после соответствующего решения Роспотребнадзора. Ведомство должно придти к выводу, что эпидемиологическая обстановка нормализуется, число случаев заражения COVID-19 сокращается. В то же время, решение о возобновлении прививок будут принимать власти каждого отдельного региона России, заключил помощник главы Минздрава.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"