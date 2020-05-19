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Минздрав назвал сроки плановой вакцинации взрослых

20:16
  • вторник
  • 19 мая 2020

Врачи ждут стабилизации ситуации

Приостановить плановую вакцинацию детей в России невозможно. Это приведет к вспышкам опасных заболеваний. А вот взрослым придется подождать, пока стабилизируется ситуация с коронавирусом, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"Мы считаем, что прекращать вакцинацию детей опасно, поскольку есть вероятность возникновения вспышек опасных инфекций таких, как корь, полиомиелит, коклюш. При этом необходимо соблюдать все необходимые меры предосторожности с тем, чтобы оградить детей и родителей от вероятности заражения COVID-19", - сказал Кузнецов в эфире телеканала "Россия -24".

Что же касается плановой вакцинации взрослых, то она возобновится только после соответствующего решения Роспотребнадзора. Ведомство должно придти к выводу, что эпидемиологическая обстановка нормализуется, число случаев заражения COVID-19 сокращается. В то же время, решение о возобновлении прививок будут принимать власти каждого отдельного региона России, заключил помощник главы Минздрава.

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