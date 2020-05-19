Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год "автоматом"

Обращаться к налоговикам не придется

Выплаченные за прошлый год налоги самозанятым россиянам перечислят на карту автоматически. Специально обращаться в налоговую службу для возврата этой суммы гражданам не придется, рассказал президенту России глава ФНС Даниил Егоров.

Ранее Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год. Кроме того, им предоставят налоговый капитал в размере 1 МРОТ - эти средства можно будет потратить на уплату будущих налогов.

"Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме налогов, уплаченных за 2019 год. У нас убедительная просьба к налогоплательщикам - привязать банковские карточки к приложению "Мой налог", чтобы быстро и легко пошла субсидия", - сказал Егоров на совещании у президента, посвященном реализации мер по поддержке экономики.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан работает с 2019 года. Пилотные проекты были запущены в прошлом году в четырех регионах. С 2020 года уже самозанятые россияне в 23 регионах стрнаны смогут работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, напоминает РИА Новости.

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