Умер режиссер "Александринки" Владимир Голуб

В Александринском театре он трудился почти 20 лет

После продолжительной болезни скончался режиссер петербургского Александринского театра Владимир Голуб. Заслуженный деятель искусств РСФСР умер на 83-м году жизни. Как отмечается в сообщении на сайте "Александринки", в этом театре Голуб трудился почти 20 лет - с 1987 по 2006 годы.

Владимир Голуб окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Щукина в 1970 году. Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре. Как сканао в сообщении, здесь "всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры". Спектакли Голуба подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей.

В Александринском театре режиссер поставил 16 спектаклей. В их числе - "Лисистрата", "Свои люди - сочтемся", "Комедия из нашей жизни", "Деревья умирают стоя", "На всякого мудреца довольно простоты".

О месте и времени похорон Владимира Голуба будет сообщено дополнительно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"