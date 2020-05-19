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Умер режиссер "Александринки" Владимир Голуб

21:16
  • вторник
  • 19 мая 2020

В Александринском театре он трудился почти 20 лет

После продолжительной болезни скончался режиссер  петербургского Александринского театра Владимир Голуб. Заслуженный деятель искусств РСФСР умер на 83-м году жизни. Как отмечается в сообщении на сайте "Александринки", в этом театре Голуб трудился почти 20 лет - с 1987 по 2006 годы.
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Владимир Голуб окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Щукина в 1970 году. Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре. Как сканао в сообщении, здесь "всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры". Спектакли Голуба подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей.

В Александринском театре режиссер поставил 16 спектаклей. В их числе -  "Лисистрата", "Свои люди - сочтемся", "Комедия из нашей жизни", "Деревья умирают стоя", "На всякого мудреца довольно простоты".

О месте и времени похорон Владимира Голуба будет сообщено дополнительно.

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