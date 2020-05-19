Минпромторг прогнозирует снижение цен на медицинские маски

В сутки в России продают почти 4 миллиона средств защиты

Минпромторг ожидает снижения цен на медицинские маски в России. За апрель-май в страну поступит почти 300 миллионов масок, сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Большое количество масок ввезено и ввозится из КНР. В среднем, с учетом всех поставщиков, мы такую аналитику проводили, будет ввезено за апрель-май порядка 300 миллионов масок", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия-24".

По данным Евтухова, в сутки в России продается около 4 миллионов масок - через аптеки, крупные торговые сети и мелкую розницу. Замминистра уверен, что стоимость этого предмета защитной экипировки будет снижаться.

В Москве с 12 мая введен масочный режим. Жители столицы обязаны носить маски и перчатки при посещении магазинов и в общественном транспорте. Такие требования введены и в других российских регионах.

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