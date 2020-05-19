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Без долгих проводов: российских призывников 20 мая отправят в армию

21:48
  • вторник
  • 19 мая 2020

Из-за коронавируса родителей не пригласят даже на присягу

Отправка российских призывников со сборных пунктов в армию пройдет без торжественных церемоний. Всему виной пандемия коронавируса, из-за которой в России продолжает действовать режим повышенной готовности.
Росгвардия потребовала от призывников отрицательных тестов на COVID-19

"Первые отправки призывников в войска начнутся с 20 мая. Призывники на путь следования к местам прохождения военной службы будут обеспечены медицинскими масками, при этом каждый из них перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что до снятия противоэпидемических ограничений отменяются не только торжественные отправки со сборных пунктов, но и традиционные приглашения родителей новобранцев на ритуал принесения присяги.

Весенний призыв в России начался 1 апреля. Из-за коронавируса было решено не приглашать призывников в военкоматы, а общаться с ними в режиме онлайн. Родители и призывники могут получить ответ на любой вопрос, касающийся призыва, по телефонам прямой линии в Генштабе: 8-495-498-96-96; 8-495-498-96-97; 8-495-498-96-98.

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