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В ГИБДД подготовились к наплыву желающих сдать на права после самоизоляции

22:19
  • вторник
  • 19 мая 2020

Сотрудники будут работать и в выходные

Сотрудникам столичной Госавтоинспекции после окончания периода самоизоляции придется работать и по выходным. В ГИБДД ожидают наплыва граждан, желающих сдать экзамены на права.
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"Мы предусмотрели такие варианты. Мы не исключаем, что по скользящему графику будем осуществлять прием в том числе и в выходные дни, и в вечернее время. Мы будем подстраиваться под жителей, чтобы оказать государственную услугу", -  сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда" начальник московской Госавтоинспекции Юрий Дроганов.

Дроганов напомнил, что сейчас экзамены проходят – но в усеченных группах. Прием экзаменов на право управления транспортными средствами был временно ограничен в апреле из-за ситуации с коронавирусом.

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