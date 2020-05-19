ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве умерли еще 75 человек с коронавирусом

22:47
  • вторник
  • 19 мая 2020

Последние данные по ситуации в столице

В столице за последние сутки скончались еще 75 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили во вторник в оперштабе.

Там отметили, что у пациентов также была диагностирована пневмония.  Всего, по данным оперштаба, в Москве умерли 1726 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин назвал безответственными заявления о победе над COVID-19 в столице. По словам мэра, хотя пугающие прогнозы не сбылись, в больницах сейчас находятся 18 тысяч пациентов в тяжелом состоянии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.