В Москве умерли еще 75 человек с коронавирусом

Последние данные по ситуации в столице

В столице за последние сутки скончались еще 75 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили во вторник в оперштабе.

Там отметили, что у пациентов также была диагностирована пневмония. Всего, по данным оперштаба, в Москве умерли 1726 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин назвал безответственными заявления о победе над COVID-19 в столице. По словам мэра, хотя пугающие прогнозы не сбылись, в больницах сейчас находятся 18 тысяч пациентов в тяжелом состоянии.

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