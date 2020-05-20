В России предрекли период оздоровления ВОЗ в случае выхода США

Американцы не смогут сделать из нее "карманную организацию", уверен Константин Косачев

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили нападки США на Всемирную организацию здравоохранения. Почему Вашингтон назначил ответственными за свой провал в борьбе с коронавирусом именно ВОЗ и Пекин? Как действия США отразятся на дальнейшей работе Всемирной организации здравоохранения? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Я исключаю такую альтернативу", - заявил Косачев в ответ на вопрос, станет ли ВОЗ "карманной организацией" США. "США пытались подмять по себя многие международные структуры. До ВОЗ это была ЮНЕСКО. Там, где они не могут добиться железобетонного проведения в жизнь собственных решений, они просто уходят. Уйдут американцы из ВОЗ – плохо. Но, возможно, это будет периодом оздоровления ВОЗ", - сказал сенатор.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил "перекрыть кислород" Всемирной организации здравоохранения. Если ВОЗ в течение 30 дней не проведёт масштабную реформу и не станет менее зависимой от Китая, Штаты пересмотрят свое членство в организации.

Полный комментарий Косачева смотрите в видео.

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