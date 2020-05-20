ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предрекли период оздоровления ВОЗ в случае выхода США

08:21
  • среда
  • 20 мая 2020

Американцы не смогут сделать из нее "карманную организацию", уверен Константин Косачев

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили нападки США на Всемирную организацию здравоохранения. Почему Вашингтон назначил ответственными за свой провал в борьбе с коронавирусом именно ВОЗ и Пекин? Как действия США отразятся на дальнейшей работе Всемирной организации здравоохранения? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Я исключаю такую альтернативу", - заявил Косачев в ответ на вопрос, станет ли ВОЗ "карманной организацией" США. "США пытались подмять по себя многие международные структуры. До ВОЗ это была ЮНЕСКО. Там, где они не могут добиться железобетонного проведения в жизнь собственных решений, они просто уходят. Уйдут американцы из ВОЗ – плохо. Но, возможно, это будет периодом оздоровления ВОЗ", - сказал сенатор.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил "перекрыть кислород" Всемирной организации здравоохранения. Если ВОЗ в течение 30 дней не проведёт масштабную реформу и не станет менее зависимой от Китая, Штаты пересмотрят свое членство в организации.

Полный комментарий Косачева смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.