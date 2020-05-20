ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день

08:31
  • среда
  • 20 мая 2020

Предположительно, 24 июня

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день - 24 июня.
Владимир Путин перенес Парад Победы из-за коронавируса

Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю. 24 июня пока рассматривается как основная дата. В качестве альтернативы также предложены первые дни июля (для голосования) и 3 сентября (для парада).

Власти хотят объединить голосование и парад для того, чтобы у людей сложилось ощущение праздника. День голосования, согласно принятым поправкам, дает оплачиваемый выходной, а если парад пройдет в другое время, то многие россияне пропустят его из-за работы.

Объясняя выбор дат, источник издания отметил, что парад Победы в 1945 году прошел именно 24 июня, а 3 сентября завершилась Вторая мировая война.

Окончательное решение пока не принято, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию было запланировано на 22 апреля, но из-за коронавируса его отложили на неопределенный срок. По этой же причине перенести парад 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.