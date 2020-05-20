Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день

Предположительно, 24 июня

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день - 24 июня.

Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю. 24 июня пока рассматривается как основная дата. В качестве альтернативы также предложены первые дни июля (для голосования) и 3 сентября (для парада).

Власти хотят объединить голосование и парад для того, чтобы у людей сложилось ощущение праздника. День голосования, согласно принятым поправкам, дает оплачиваемый выходной, а если парад пройдет в другое время, то многие россияне пропустят его из-за работы.

Объясняя выбор дат, источник издания отметил, что парад Победы в 1945 году прошел именно 24 июня, а 3 сентября завершилась Вторая мировая война.

Окончательное решение пока не принято, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию было запланировано на 22 апреля, но из-за коронавируса его отложили на неопределенный срок. По этой же причине перенести парад 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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