В России предложили упростить выход на досрочную пенсию

Это одна из возможных мер по восстановлению экономики

Минэкономразвития направило в правительство общенациональный план по восстановлению экономики России. Один из его пунктов касается меры по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию.

Если план Минэкономразвития утвердят, то россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию, смогут досрочно отправиться на заслуженный отдых.

Сегодня на досрочную пенсию могут рассчитывать люди, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. При этом у них должен быть определенный трудовой стаж - 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин. Кроме того, служба занятости обязана подтвердить, что эти граждане не могут найти новую работу.

Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов подсчитал, что досрочный выход на пенсию по плану Минэкономразвития обойдется бюджету примерно в 130 миллиардов рублей. Это сравнительно небольшие затраты для государства, считает эксперт.

При этом Емельянов упомянул об актуальных рисках, связанных с предлагаемой мерой. "Встать на учет в службу занятости сейчас можно дистанционно, причина и дата увольнения при этом не важны. А вот подтвердить, что на предприятии были сокращения или что оно было ликвидировано из-за коронавируса, может быть сложно", - цитируют его "Известия".

План Минэкономразвития по восстановлению экономики также содержит предложение о повышении минимальной величины пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей на три месяца с мая 2020 года. Сейчас эта сумма составляет 1,5 тысячи рублей. Еще Минэкономразвития предлагает на три месяца приравнять к МРОТ размер выплат для индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта.

Отметим, что план Минэкономразвития еще дорабатывается, его финальная версия будет готова к 25 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"