Муж Полины Гагариной после слухов о разводе оставил таинственное послание

Исхаков вспомнил разрыв Льва Толстого с женой

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков после появления слухов об их разводе вышел на связь. В своем инстаграме он опубликовал фотографию с таинственной подписью.

"Графиня с изменившимся лицом бежит к пруду", - написал Исхаков.

Подписчики и журналисты восприняли текст как зашифрованное послание и принялись его разгадывать. Портал Woman.Ru напоминает, что эту фразу приписывают корреспонденту столичной газеты, который в начале 20 века передавал в Москву подробности смерти писателя Льва Толстого.

Журналист описывал момент получения супругой Толстого письма об их расставании после почти 50 лет совместной жизни, которое писатель отправил ей за несколько дней до смерти.

"Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мною", - писал тогда Толстой супруге Софье Андреевне. Прочитав это послание, она и бросилась к пруду.

Слухи о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова появились накануне. СМИ утверждают, что пара уже несколько месяцев не живет вместе.

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