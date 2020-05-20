Надевшую защитный костюм на купальник медсестру наказали

Фотография девушки ранее облетела интернет
Медсестре Тульской областной больницы сделали замечание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме поверх купальника. Накануне соцсети облетела фотография медика.
Как пишет местное издание "Тульские новости", "мужчины в палате ничего против "костюма" медика не имели, они лишь смущенно и довольно часто бросали на девушку взгляд". Однако Минздрав Тульской области занял другую позицию.
"По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", - прокомментировали в ведомстве ситуацию "Комсомольской правде".
Теперь в больнице усилили контроль за внешним видом медиков. С персоналом медучреждения проведена разъяснительная беседа.
В соцсетях предположили, что медсестра надела защитный костюм на купальник, чтобы не изнывать от жары во время рабочей смены.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"