Надевшую защитный костюм на купальник медсестру наказали

Фотография девушки ранее облетела интернет

Медсестре Тульской областной больницы сделали замечание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме поверх купальника. Накануне соцсети облетела фотография медика.

Как пишет местное издание "Тульские новости", "мужчины в палате ничего против "костюма" медика не имели, они лишь смущенно и довольно часто бросали на девушку взгляд". Однако Минздрав Тульской области занял другую позицию.

"По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", - прокомментировали в ведомстве ситуацию "Комсомольской правде".

Теперь в больнице усилили контроль за внешним видом медиков. С персоналом медучреждения проведена разъяснительная беседа.

Тульская медсестра в бикини стала звездой интернета - https://t.co/KnUSSz0Ac1 pic.twitter.com/WCE9F2w33L — Тула Активная (@tulactive) May 19, 2020

В соцсетях предположили, что медсестра надела защитный костюм на купальник, чтобы не изнывать от жары во время рабочей смены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"