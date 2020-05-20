ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Академик РАН назвал сроки наступления второй волны коронавируса

09:00
  • среда
  • 20 мая 2020

COVID-19 теперь с нами навсегда, уверен он

Академик РАН Виталий Зверев, который заведует кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, предсказал вторую волну коронавируса в середине осени или зимой. По его словам, в этот период обычно происходит вспышка респираторных инфекций, число которых пополнил и COVID-19. 
Создан калькулятор для оценки риска смерти от коронавируса

Виталий Зверев заявил в эфире радио "Комсомольская правда", что коронавирус, как и грипп, теперь всегда будет одолевать человечество. "Нам с этим жить и поэтому надо просто привыкать к этой ситуации", - сказал он. 

По мнению академика РАН, снимать ограничения в рамках борьбы с вирусом необходимо постепенно, однако затягивать с этим нельзя. Россиянам надо разрешить прогулки на свежем воздухе, уверен Зверев. В противном случае здоровье граждан окажется под угрозой. "Мы больше людей потеряем от других хронических болезней, которые накапливаются у тех людей, которые сидят дома на самоизоляции", - заявил эксперт. 

По последним данным, более 4,9 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 324 тысяч скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Выброшенная медицинская маска
Выброшенная медицинская маска
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.