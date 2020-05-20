Академик РАН назвал сроки наступления второй волны коронавируса

COVID-19 теперь с нами навсегда, уверен он

Академик РАН Виталий Зверев, который заведует кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, предсказал вторую волну коронавируса в середине осени или зимой. По его словам, в этот период обычно происходит вспышка респираторных инфекций, число которых пополнил и COVID-19.

Виталий Зверев заявил в эфире радио "Комсомольская правда", что коронавирус, как и грипп, теперь всегда будет одолевать человечество. "Нам с этим жить и поэтому надо просто привыкать к этой ситуации", - сказал он.

По мнению академика РАН, снимать ограничения в рамках борьбы с вирусом необходимо постепенно, однако затягивать с этим нельзя. Россиянам надо разрешить прогулки на свежем воздухе, уверен Зверев. В противном случае здоровье граждан окажется под угрозой. "Мы больше людей потеряем от других хронических болезней, которые накапливаются у тех людей, которые сидят дома на самоизоляции", - заявил эксперт.

По последним данным, более 4,9 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 324 тысяч скончались.

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