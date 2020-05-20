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Создан калькулятор для оценки риска смерти от коронавируса

08:54
  • среда
  • 20 мая 2020

Он не может поставить точный диагноз

В Китае создали онлайн-калькулятор, с помощью которого можно предсказать вероятность развития тяжелой формы коронавирусной инфекции, попадание на ИВЛ и даже смерти. Сервис не является средством точной диагностики, но должен помочь врачам в принятии решений о лечении пациентов.

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Для создания алгоритма оценки состояния больного и прогноза течения болезни китайские ученые изучили 1590 историй болезни пациентов с COVID-19. Из 72 возможных факторов  критического течения COVID-19 было выбрано 10. В перечень попали наличие изменений в легких, возраст, кровохарканье, одышка, потеря сознания, число сопутствующих заболеваний, онкологическое заболевание в анамнезе, соотношение нейтрофилы–лимфоциты, уровень ЛДГ и прямого билирубина.

Российские эксперты считают, что подобные инструменты будут полезны как медикам, так и простым пользователям, но применять их следует осторожно, пишет газета "Известия". Калькулятор не может поставить точный диагноз, он используется лишь как вспомогательный инструмент.

Воспользоваться калькулятором может любой желающий.

"Болезнь новая, и точных данных нет ни у кого: ни у врачей, ни у минздравов, ни у правительств государств. Только время покажет, кому удалось выбрать правильные источники данных и построить на них эффективные системы принятия решений", - говорит директор по развитию технологических конкурсов Up Great в РВК Юрий Молодых.

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