"Ни денег, ни работы": как мошенники дурят россиян на самоизоляции

Новые схемы обмана с трудоустройством и возвратом НДС

Заместитель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов рассказал о новых мошеннических схемах, которые активизировались во время пандемии коронавируса.

На фоне COVID-19 распространились мнимые кадровые интернет-агентства, которые звонят соискателям и предлагают заполнить анкету для удаленной работы. После этого, жертве на почту приходит оповещение о трудоустройстве, но перед этим якобы нужно перевести деньги за некое оборудование.

"В результате - ни денег, ни работы", сообщил Кузнецов.

Следующий развод - схема с возвратом НДС. Мошенники публикуют в интернете видеоролики, в которых рассказывают, как вернуть налог на добавленную стоимость оставшимся без дохода. В этой схеме клиенты переходят по мошеннической ссылке из описания и совершают расходные операции, передает РИА Новости.

Третья схема - нажива на волатильности криптовалют. В качестве приманки мошенники предлагают купить тесты на COVID-19 или медицинские маски. Они высылают жертве ссылку, при переходе с которой открывается поддельный сайт. Стоит отметить, что злоумышленники создают сайты с ИНН и ОГРН реально существующих компаний, но деньги уходят на электронные кошельки аферистов.

И последнее, на что просят обратить внимание в Сбербанке, это использование мошенниками акций популярных брендов и блогеров под хештегами #сидидома, #домалучше и другими. Они предлагают поучаствовать в розыгрыше, чтобы получить три тысячи рублей. Для этого якобы нужно сообщить данные карты и одноразовый SMS-пароль.

Чтобы не нарваться на мошенника, никому ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать свои банковские реквизиты, CVV-код, пароли из SMS-сообщений и перечислять деньги на неизвестные номера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"