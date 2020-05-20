В Москве более 540 человек сдали плазму для лечения пациентов с коронавирусом

Доноры получают пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы
В Москве для 340 пациентов, которые борются с COVID-19, проведено переливание плазмы крови с антителами на коронавирус. Донорами стали уже более 540 человек, которые ранее переболели инфекцией.
"Переливание плазмы крови COVREC (с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из потенциально эффективных методов лечения заболевания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.
Доноры, согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина, получают пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
Лечить пациентов с коронавирусом с помощью переливания крови начали в апреле. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее говорила, что таким способом удалось вылечить трех пациентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"