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В Москве более 540 человек сдали плазму для лечения пациентов с коронавирусом

09:28
  • среда
  • 20 мая 2020

Доноры получают пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы

В Москве для 340 пациентов, которые борются с COVID-19, проведено переливание плазмы крови с антителами на коронавирус. Донорами стали уже более 540 человек, которые ранее переболели инфекцией.

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"Переливание плазмы крови COVREC (с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из потенциально эффективных методов лечения заболевания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

Доноры, согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина, получают пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

Лечить пациентов с коронавирусом с помощью переливания крови начали в апреле. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее говорила, что таким способом удалось вылечить трех пациентов.

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