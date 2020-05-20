Женщина рухнула вместе с лестницей в многоэтажке в Энгельсе (видео)

Дом был признан аварийным

В жилом доме города Энгельс (Саратовская область) произошло обрушение двух лестничных маршей, пострадала 38-летняя женщина.

ЧП случилось по адресу Летный городок, дом 35 в 7:05 по московскому времени. Рухнули пролеты между вторым, третьим и четвертым этажами.

Как сообщили местные СМИ, перед обрушением жительница дома вышла из квартиры, чтобы пойти на работу. Она стала спускаться по лестнице, и вместе с ней обрушились марши. Спасатели оперативно извлекли ее из-под завалов.

Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу №1. Ее состояние средней тяжести, врачи оказывают всю необходимую помощь. На месте ЧП создан оперативный штаб, всех жильцов дома эвакуировали.

Дом 1959 года постройки, четырехэтажный, кирпичный. В четырех подъездах располагаются 32 квартиры. По данным администрации города, дом был признан аварийным в 2018 году. На данный момент в стране ведется переселение граждан из аварийных домов, признанных таковым до 1 января 2017 года, уточняет ТАСС.

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