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Выяснились требования Самойловой при разводе с Джиганом

09:52
  • среда
  • 20 мая 2020

Ее волнует благополучие детей

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) живут под одной крышей, ездят в гости к родным и прекрасно проводят время с детьми. И все это на фоне развода. Несмотря на слухи о возможном воссоединении пары и несмотря на попытки музыканта удержать жену, Самойлова решила начать новую жизнь. 
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"Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса на содержание детей составили максимальные 50%. Информации о разделе имущества в заявлении нет, отдельного иска по нему - тоже", - рассказали starhit.ru в Головинском суде Москвы.

Самойлову и Джигана ждут в суде 15 июня. 

Напомним, что заявление о разводе модель подала в апреле. Незадолго до этого она намекнула на неверность со стороны мужа. Кроме того, она устала он странных выходок рэпера, которые участились после рождения их сына. Джиган тогда ушел в загул и вскоре оказался в рехабе, где его избавили от наркотической зависимости. 

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына.

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