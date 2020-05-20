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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 пациентов

09:49
  • среда
  • 20 мая 2020

Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36936

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5440 пациентов. Все они сдали тесты, которые показали отсутствие у них инфекции.

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Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36936" - сказала вице-мэр (цитата по АГН "Москва").

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

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