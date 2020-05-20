В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 пациентов

Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36936

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5440 пациентов. Все они сдали тесты, которые показали отсутствие у них инфекции.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36936" - сказала вице-мэр (цитата по АГН "Москва").

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

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