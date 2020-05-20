В России за сутки выявили 8764 заболевших коронавирусом

Скончалось 135 человек

Еще 8764 случая заражения коронавирусом подтверждено в России за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 308705.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2699. В Подмосковье заболели еще 903 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 135 пациентов с коронавирусом. Из них 75 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 2972 человека.

Выздоровели от коронавируса 9262 человека. Общее число переболевших достигло 85392. В Москве от COVID-19 вылечились за сутки еще 5440 человек, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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