Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч

Скончалось 2972 человека

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 308705. Только за минувшие сутки было выявлено 8764 новых заболевших, сообщили в федеральном оперативном штабе.

На первом месте по количеству заболевших Москва. В столице за все время эпидемии коронавирус был выявлен у 152306 человек. Выздоровели уже 36936 пациентов. За последние сутки их стало больше на 5440 человек. За все время скончалось 1726 зараженных.

В целом по стране от коронавируса вылечилось уже 85392 человека. Умерло 2972 человека.

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