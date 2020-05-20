В Крыму появится самый крупный в России университетский яблоневый сад

Он отличается более плотной посадкой деревьев

В Крыму начали высадку необычного и самого крупного в России университетского яблоневого сада. От традиционного он отличается более плотной схемой расположения деревьев. В работах принимают участие и студенты-аграрии, у которых появилась возможность учиться не в теории, а на практике.

Посадка густая и плотная - так закладывают самый большой в России университетский суперинтенсивный сад. Это когда на один гектар – 3 тысячи деревьев. В среднем урожай с такой территории достигает 80 тонн. В 10 раз больше чем в традиционных садах.

"Для того, чтобы было эффективное опыление и потом эффективное плодоношение, разработана схема посадки: по 4 ряда одного сорта", - говорит генеральный директор агропромышленного предприятия Ярослав Михайлов.

Максимальная высота таких деревьев - 2,5 метра. А вот корневая система небольшая. Поэтому крону сформируют колонной, ветви закрутят как веретено и подвяжут к проволоке.

Шпалера здесь толще и выше чем на виноградниках. Все из за большой нагрузки - до 4 тонн на каждую секцию. Поверх бетонных столбиков позже натянут сетку - она защитит плоды от града в период созревания и сбора урожая.

"Первый из сортов будет давать плоды в начале августа, в первых неделях августа. Потом конец августа и начало сентября", - говорит Михайлов.

Для полива используют искусственный резервуар-накопитель. В засушливом Крыму воду расходуют бережно. Через поля тянутся километры труб - капельное орошение для каждого саженца. Эта же система подаёт питательные вещества.

"Гала", "Голден Делишес", "Гренни Смит" - самые популярные и самые востребованные на российском рынке сорта яблок. Саженцы привезли из Ставрополя - один из передовых регионов с интенсивными садами. Теперь такие посадки будут и в Крыму.

В Европе эти технологии развивают уже более 50 лет. В том числе из-за экономии территории. В России с этим проблем нет, яблони предпочитали сажать традиционным способом. Большие расстояния между рядами и широкие кроны. Но ухаживать за такими садами сложнее, урожай в лучшем случае получается на 8 год и в разы меньше чем при суперинтенсивной посадке.

"Нам дешевле было просто покупать. Наши коллеги из заграницы завалили наши прилавки своей продукцией. Красивые яблоки, все одинаковые, выглядят хорошо, на вкус нам нравятся, цена хорошая, поэтому, по сути, садоводством заниматься никто не хотел", - сетует проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

Так было до введения санкций в 2014 году. Сейчас суперинтенсивные сады есть в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье. Но возникла другая проблема - нехватка специалистов. Выпускников российских вузов приходилось отправлять на обучение за границу. Теперь получить практику можно рядом с аудиторией.

"Они понимают весь регламент работ от разметки сада, прокладки магистральных труб капельного орошения, монтажа столбов, работы над техникой специализированной, монтажа якорей, размотки, натяжки проволоки, установки капельного орошения и соответственно сама посадка, сама закладка этого сада. В дальнейшем студенты будут ухаживать за этим садом", - говорит Сергеев.

По меркам сельхозпроизводителей - университетский сад небольшой, всего 10 гектаров. Первый технический урожай здесь соберут уже через два года. Ещё через два выйдут на полную мощность. Но главным показателем успеха в университете считают другой урожай - выпуск уже опытных механизаторов, агрономов и биотехнологов, готовых работать по новым технологиям.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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