В Дагестане в рамках борьбы с COVID-19 установили кабинки для дезинфекции

В регионе сохраняется сложная обстановка

В том, что сейчас крайне важно соблюдать правила безопасности, у большинства граждан не осталось сомнений, к требованиям властей многие относятся ответственно. Именно благодаря этому в ряде городов наблюдается значительное снижение числа новых диагнозов. Однако по-прежнему находятся и те, кто подвергает опасности себя и окружающих. Сложная обстановка сохраняется в Дагестане. На помощь республике перебрасывают группировки спасателей и военных.

В стационарах самого южного региона - более 700 пациентов. Это только те, кто со средней и тяжелой формой коронавируса. Республика среди регионов занимает одно из лидирующих мест по числу инфицированных. В Махачкале власти устанавливают кабинки для дезинфекции.

На помощь Дагестану из Подмосковья для проведения повсеместной дезинфекции, срочно перебрасывают подразделения МЧС. 140 человек и 26 единиц техники сегодня должны прибыть в республику и сразу приступить к работе.

Несмотря на предупреждения врачей соблюдать режим самоизоляции в регионах, полицейские и сотрудники МЧС ежедневно фиксируют нарушения. В Рязани правоохранители нагрянули в бар, где веселилась шумная компания. Всех, как и владельца заведения, теперь ждут штрафы.

На Алтае на берегах Оби беспечно загорают и купаются десятки людей. Сотрудникам МЧС приходится объяснять каждому, что режим ограничений - не повод для выходных.

- Всем привет, решили выехать на природу в ближайший лесок…

Это видео в соцсети опубликовали тоже нарушители. Родители, похоже, не беспокоятся, чем может закончиться пикник.

А в Москве и Санкт Петербурге в очередной раз спасатели проводят санитарную обработку железнодорожных вокзалов. Статистика в столице показывает - новых вспышек нет. Как нет и прироста. Возможно, потому что нарушений самоизоляции в Москве в этом месяце на четверть меньше, чем в апреле.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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