Публикацию компромата на Порошенко назвали российской провокацией

Экс-президенту грозит реальное уголовное преследование

К годовщине инаугурации шестого президента Украины новое уголовное дело возбуждено в отношении его предшественника. Пётр Порошенко уже проходит обвиняемым в рамках более 15 процессов. Но на этот раз речь идёт о статье "Госизмена". Поводом стала опубликованная аудиозапись его телефонного разговора с бывшими вице-президентом и госсекретарём США Джо Байденом и Джоном Керри. Из беседы понятно, кто на самом деле принимал ключевые решения в украинской политике.

Увлекательный рассказ: как один бывший президент за миллиард долларов продал собственную страну в угоду интересов другого государства. Депутат Верховной Рады Андрей Деркач делится доказательствами - записью нескольких телефонных разговоров. Голоса на плёнке невероятно похожи на голоса высокопоставленных лиц двух стран США и Украины.

"Эти записи нам передали журналисты-расследователи. По их словам, запись лично делал Пётр Алексеевич, что, по мнению журналистов, очевидно и без каких-либо экспертиз и прослушиваний", - заявил Андрей Деркач, депутат Верховной рады Украины.

К тому же, герои сами периодически представляются и обращаются друг другу тоже по имени и со всеми титулами. Впрочем, разговор мало напоминает официальный и протокольный. Тут на лицо совсем другие отношения. Одна сторона звонит, чтобы раздать указания. Вторая их активно выполняет. Голос, очень похожий на голос бывшего госсекретаря Джона Керри, популярно объясняет, что генеральный прокурор Украины Виктор Шокин попал Белому дому в немилость. А, следовательно, должен быть уволен.

- Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность замены генерального прокурора Шокина. На мой взгляд, он заблокировал реформу очищения Генеральной прокуратуры. К тому же, вице-президент очень обеспокоен данным вопросом.

Виктор Шокин в своё время очень активно интересовался делами сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена. Его в 2014 году заботливый отец посадил в кресло члена совета директоров украинской газовой компании "Бурисма". Шокин полагал, что Байден-младший замешан в коррупционных схемах. Запись от 16 февраля 2016 года. Голос, очень похожий на Порошенко, заискивающе делится с собеседником, очень похожим на Байдена, радостными новостями.

- Во-первых, я очень рад Вас слышать! Во-вторых, я очень ценю, что вы нашли время на этот разговор, находясь в Миннесоте. - А я бы предпочёл сейчас быть рядом с вами, а не в Миннесоте. - В-третьих, у меня есть для вас несколько новостей. Начну с хорошей. - Давайте. - Джо, у меня для вас очень хорошая новость! Вчера, а точнее уже позавчера, я встречался с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку.

Столь трепетное отношение к заокеанскому партнёру понятно. За несколько дней до увольнения Виктора Шокина предполагаемый Джо Байден пообещал тогдашнему президенту Украины кредит в размере миллиарда долларов США. Неплохая приманка для того, чтобы умело дёргать за ниточки.

- Здравствуйте, господин президент. Это Джо Байден. Как у вас дела? - Всё очень хорошо! Для меня каждый раз большая радость слышать ваш голос. - Очень хорошо. Нам нужно поддерживать с вами контакт. Я остаюсь открытым для вас! В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я готов подписать публичные обязательства по одному миллиарду долларов. - Очень сильная мотивация!

Новая кандидатура генерального прокурора - Юрий Луценко - с Белым домом согласован. Через Порошенко бывший вице-президент передаёт указания новому назначенному чиновнику. Главная задача - закопать как можно дальше дела связанные с "Бурисмой". Пётр Алексеевич - или очень похожий на него человек - с гордостью заявляет, что ради Луценко правительству пришлось изменить закон буквально за день. Человек с голосом Порошенко готов, кажется на всё, что предложит ему заокеанский партнер. Тарифы в стране спешно повышаются в два раза. План, обозначенный МВФ, выполнен.

- Я считаю, что мы демонстрируем отличный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100-процентные тарифы, несмотря на то что МВФ ожидал повышения лишь на 75%! - Я согласен!

Исходя из телефонных переговоров, понятно, что Порошенко советовался на счет перестановок в правительстве. Вот голос, похожий на Порошенко, слёзно просит отказать в финансировании одной из партий Верховной Рады.

- Пожалуйста, не давайте никаких грантов партии "Самопомощь". Не давайте им денег! Потому что это не финансирование оппозиционной партии! Это финансирование абсолютно безответственного политического лидера, который делает плохие вещи для будущего моей страны - для Украины. Очень плохие вещи для её безопасности и стабильности! - Хорошо, договорились. Послушайте. Я... Мы сделаем всё возможное.

"Кошмар! То, что мы услышали, это полное, без примесей внешнее руководство страной. Но мало того: мы услышали вещи, которые попадают под определение государственная измена. Мы, конечно же, слышим голоса, ну да - надо говорить - похожие, но мы с вами понимаем, что это Порошенко. Это не клоунские записи беглых олигархов! Это Порошенко! И это реально!" – заявил блогер, журналист Анатолий Шарий.

В партии Порошенко "Европейская солидарность" опубликованную аудиозапись уже назвали, по традиции, российской провокацией. Сам виновник пока от комментариев воздерживается. В этот раз бывшему президенту может грозить реальное уголовное преследование по довольно весомой статье – "Государственная измена".

Александра Сергомасова, Илья Титов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"