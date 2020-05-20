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Пропавший в Кировской области мальчик два дня блуждал в лесу

11:49
  • среда
  • 20 мая 2020

Ребенка искали больше 200 человек

В Кировской области четырехлетний мальчик, пропавший двое суток назад, найден живым, передает "ТВ Центр". Ребенок заблудился в лесу в полутора километрах от дома. Его обнаружила служебная собака.

Сейчас мальчик находится дома с матерью, у него небольшое переохлаждение. В масштабной операции участвовали больше 200 человек. Это спасатели, волонтёры, водолазы и кинологи. Были использованы беспилотники.

По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело. Мальчик пропал в воскресенье, однако в полицию родители обратились только на следующий день.

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