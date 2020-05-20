"Дерзко, загадочно": Степаненко поделилась снимком в леопардовых лосинах

Фанаты оценили архивное фото

67-летняя юмористка Елена Степаненко выложила в Instagram архивное фото, на котором она позирует в желтой кофте, леопардовых лосинах и белых носках.

Когда был сделан снимок, Степаненко не уточнила. В кадре она сидит на кожаном диване, подложив под себя одну ногу и вытянув другую. Звезда коротко подстрижена и аккуратно накрашена.

"Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: "Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? - не без кокетства написала Елена Степаненко. - Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично".

Не просто симпатично, а очень даже красиво, посчитали интернет-пользователи. Они завалили артистку комплиментами.

- А Вы совсем не изменились, все такая же молодая и красивая!

- А мне ничего не показалось странным в Вашем фото. Молоденькая, хорошенькая и фотогеничная!

- Ух ты, не перестаю вами восхищаться.

- Вы самая необыкновенная женщина.

- У вас такие красивые ноги, что внимания на леопардовые лосины не хватает.

Многие заметили, что после развода с Евгением Петросяном артистка преобразилась. Степаненко избавилась от лишних килограммов и обновила гардероб. Она стала выглядеть гораздо моложе своих лет. По-видимому, виной тому не только развод, но и карьерный взлет. С апреля юмористка ведет шоу, где в непринужденной обстановке общается с известными персонами. По слухам, у нее даже появился преданный ухажер.

Напомним, Степаненко и Петросян, которые прожили вместе больше 30 лет, расстались в 2018 году. Их бракоразводный процесс еще не завершился: экс-супруги продолжают делить имущество.

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