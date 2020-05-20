"Вот так и живем!" Видео из затопленных российских регионов

Спасатели наращивают группировку для борьбы с паводками

Сразу в нескольких регионах России спасатели наращивают группировку для борьбы с паводками. Пик половодья ожидают в Якутии. А в Пермском крае и республике Коми вода начинает медленно отступать, но люди, которые оказались отрезанными от большой земли, по-прежнему нуждаются в помощи.

Пик подъёма уровня воды в Сыктывкаре уже пройден, но в отдалённых селах республики Коми еще свежи последствия паводка. Огороды и садовые участки затоплены. Без резиновых сапог невозможно выйти из домов. Впрочем, большинство из них сейчас пустуют. Многие жители уехали к родственникам, а кто-то - в пункты временного размещения. Пожарные и спасатели оказывают адресную помощь тем, кто остался дома. В зоне подтопления - 330 участков. Режим ЧС продолжает действовать в трех районах республики.

"Сегодня на контроле находится ситуация по реке Печора. Половодье развивается на всем протяжении реки от Троицка-Печорска до границы с Ненецким автономным округом", - заявил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Олег Нецкий.

В Пермском крае - рекордный подъем уровня воды в реках. Максимальные значения зафиксировали в Каме. Сейчас начался спад, хотя по-прежнему ситуация сложная. Подтопленными остаются сотни домов. Из пострадавших районов спасатели эвакуировали почти 300 человек.

- Вот посмотрите, что творится. Люди! Люди! Во так и живем! Люди смотрите, что творится в квартире.

В некоторых отдаленных селах Архангельской области передвигаться можно только на лодке. Затоплены десятки домов. Продукты и медикаменты доставляет малая авиация. Каждое утро спецбригады - спасатели и медики - начинают с того, что исследуют территорию и оказывают помощь всем, кто остался в деревне.

Пик половодья ожидают в Якутии. На реке Колыма уровень воды приближается к критическому. Ледоход на реке Лена проходит по территории сразу нескольких районов республики. Спасатели - в режиме повышенной готовности.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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