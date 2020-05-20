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Названа причина крушения вертолета Минобороны в Подмосковье

11:50
  • среда
  • 20 мая 2020

Погибли три человека

В Подмосковье расследуют причины и обстоятельства катастрофы военного вертолета. Ми-8 совершил жесткую посадку в 20 километрах от города Клин, передает "ТВ Центр".

На борту было три человека, все они погибли. Экипаж выполнял тренировочный полет - без боекомплекта - и рухнул в безлюдной местности, поэтому жертв и пострадавших на земле удалось избежать.

Поисковая группа обнаружила на месте крушения два бортовых самописца, они в удовлетворительном состоянии. После расшифровки они смогут пролить свет на причины аварии. Пока в качестве основной версии рассматривают техническую неисправность.

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