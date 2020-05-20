Зеленскому за год у власти удалось сохранить высокий рейтинг

Кредит доверия не могут подорвать ни военный конфликт в Донбассе, ни экономический спад

На Украине проходит большая пресс-конференция Владимира Зеленского. Ровно год назад он занял президентский пост. Поэтому на встрече с журналистами речь идёт о достижениях и о планах.

Политологи отмечают: несмотря на то, что из предвыборных обещаний Зеленскому пока не удалось выполнить почти ничего, его рейтинг остаётся высоким. Кредит доверия не могут подорвать ни тянущийся военный конфликт в Донбассе, ни продолжающийся экономический спад, ни разгул коррупции.

К политическим успехам последнего года украинцы могут отнести соглашение о продлении транзита российского газа. К потенциальным потерям - принятие под давлением МВФ закона о создании свободного рынка сельскохозяйственных земель. Но с главным вызовом команда Зеленского сталкивается сейчас - пандемия коронавируса грозит стране непредсказуемыми последствиями.

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