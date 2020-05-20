ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Питерский школьник сбежал от родителей из-за пандемии

10:55
  • среда
  • 20 мая 2020

Он ехал в Астрахань, но добрался только до Москвы

Девятиклассник из Санкт-Петербурга сбежал из дома и отправился на велосипеде к бабушке в Астрахань.

В ночь с 18 на 19 мая в полицию обратился 39-летний мужчина с заявлением о пропаже 16-летнего сына. Он рассказал, что накануне поговорил с сыном о том, что этим летом семья не поедет к бабушке в гости из-за пандемии коронавируса.

Мальчика такой расклад не устроил. Он собрал рюкзак, взял велосипед и пропал, пишет издание "Фонтанка.ру". Дома он оставил записку, в которой попросил маму не переживать.

Добраться до Астрахани подростку не удалось: в ночь на 20 мая его задержали в Москве сотрудники полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мальчик на велосипеде
Мальчик на велосипеде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.