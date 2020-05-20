Питерский школьник сбежал от родителей из-за пандемии

Он ехал в Астрахань, но добрался только до Москвы

Девятиклассник из Санкт-Петербурга сбежал из дома и отправился на велосипеде к бабушке в Астрахань.

В ночь с 18 на 19 мая в полицию обратился 39-летний мужчина с заявлением о пропаже 16-летнего сына. Он рассказал, что накануне поговорил с сыном о том, что этим летом семья не поедет к бабушке в гости из-за пандемии коронавируса.

Мальчика такой расклад не устроил. Он собрал рюкзак, взял велосипед и пропал, пишет издание "Фонтанка.ру". Дома он оставил записку, в которой попросил маму не переживать.

Добраться до Астрахани подростку не удалось: в ночь на 20 мая его задержали в Москве сотрудники полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"