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Результаты анализов на COVID-19 стали доступны в электронной медкарте

10:34
  • среда
  • 20 мая 2020

Данные будут появляться через несколько дней после сдачи анализов

Результаты анализов на коронавирус, которые сданы в городских больницах и поликлиниках, стали доступны москвичам в электронной медицинской карте. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Данные будут появляться в течение 2-4 дней после сдачи анализа.

"Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее", - отметила Ракова.

Доступны будут все результаты анализов на коронавирус, сданные после 20 апреля. 

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