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Галкин в костюме Бэтмена спел о тяготах самоизоляции

11:13
  • среда
  • 20 мая 2020

В кадр попала и Примадонна

Максим Галкин не перестает радовать россиян, которые долгие месяцы томятся на карантине.  Телеведущий опубликовал в Instagram видео, где он мастерски исполнил гимн самоизоляции.
Пугачева угостила Галкина необычным блюдом и одарила поцелуями

Муж Аллы Пугачевой сочинил забавный текст о самоизоляции и наложил его на музыку из оперетты "Принцесса цирка". За основу он взял арию Мистера Икса. Подражая оперным певцам, Максим Галкин спел о том, как мы толстеем на карантине, как соблюдаем социальную дистанцию и как ленимся заниматься спортом. 

Галкин на видео стоит у холодильника и за обе щеки уплетает ужин, потом он пытается делать зарядку, а также позирует на пьедестале в черном костюме Бэтмена. "Коль ты захочешь, мир легко изменишь, всего лишь нужно съесть летучую мышь", - голосит шоумен. 

В кадр попала также Алла Пугачева. Стоя на балконе, она протягивает руки в тщетной попытке обнять мужа. Галкин в этот момент поет о том, как пандемия COVID-19 отучила нас от лишних телесных контактов. 

Под конец артист предстает в медицинской маске, надетой на глаза. "Всегда быть в маске - судьба моя", - поет он. 

"Мистер Икс. Гимн самоизоляции", - подписал ролик Галкин. 

Интернет-пользователи поблагодарили шоумена за то, что он дарит им надежду на лучшее и поднимает настроение. 

- Вы суперзвезда. 

- Вы помогаете нам морально и позитивно держаться и выживать. 

- Я смотрю ваши ролики - и просто хочется жить!

- У вас шикарный голос. Нужно идти в Большой театр!

- Ария Карантинца из оперы Коронавирус. 

Отметим, что Галкин и Пугачева строго соблюдают режим самоизоляции. Чтобы не скучать, они часто записывают забавные видео. Недавно, например, Галкин показал "кабацкие пляски" своих детей. 

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