ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Куда так торопился?" Лихач на внедорожнике сбил переходивших дорогу утят (видео)

11:15
  • среда
  • 20 мая 2020

Мама-утка лишилась половины выводка

В Великом Новгороде водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado сбил переходивших дорогу утку с утятами.
Утка с утятами парализовала движение на ТТК в Москве

Инцидент произошел на улице Державина, 16. На видео, которое заснял регистратор встречного автомобиля, можно заметить, как водители останавливаются перед выводком утят, но один из них летит на бешеной скорости и даже не думает притормозить перед птицами. По данным СМИ, несколько птенцов погибли под колесами внедорожника, неизвестно, что случилось с мамой-уткой.

Инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Великого Новгорода оформили произошедшее как ДТП. Начата проверка. Зоозащитники настаивают на возбуждении уголовного дела.

В комментариях под видео неравнодушные россияне начали ругать водителя, утверждая, что он не мог не заметить утку с утятами.

"Он сегодня утят переехал, а завтра так же по людям проедет!!!", - написала Наталья Корнилова.

"Никогда не поверю, так как сам автомобилист, что, двигаясь по городу с разрешенной скоростью 60 километров в час нельзя предотвратить ДТП с пешеходом или утками как в данном случае", - заметил Дмитрий Орлов.

"А представьте на минуточку, что не утиная семья переходила, а бежали дети.........вот что страшно. Куда так торопился?", - возмутилась Галина Семина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Утка с утятами
Утка с утятами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.