"Куда так торопился?" Лихач на внедорожнике сбил переходивших дорогу утят (видео)

Мама-утка лишилась половины выводка

В Великом Новгороде водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado сбил переходивших дорогу утку с утятами.

Инцидент произошел на улице Державина, 16. На видео, которое заснял регистратор встречного автомобиля, можно заметить, как водители останавливаются перед выводком утят, но один из них летит на бешеной скорости и даже не думает притормозить перед птицами. По данным СМИ, несколько птенцов погибли под колесами внедорожника, неизвестно, что случилось с мамой-уткой.

Инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Великого Новгорода оформили произошедшее как ДТП. Начата проверка. Зоозащитники настаивают на возбуждении уголовного дела.

В комментариях под видео неравнодушные россияне начали ругать водителя, утверждая, что он не мог не заметить утку с утятами.

"Он сегодня утят переехал, а завтра так же по людям проедет!!!", - написала Наталья Корнилова.

"Никогда не поверю, так как сам автомобилист, что, двигаясь по городу с разрешенной скоростью 60 километров в час нельзя предотвратить ДТП с пешеходом или утками как в данном случае", - заметил Дмитрий Орлов.

"А представьте на минуточку, что не утиная семья переходила, а бежали дети.........вот что страшно. Куда так торопился?", - возмутилась Галина Семина.

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