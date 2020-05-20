Зеленский назвал неизбежным диалог с Путиным

Украинский президент готов на все

У Владимира Путина и Владимира Зеленского в последнее время не было контактов. Об этом сообщил президент Украины на пресс-конференции по случаю годовщины избрания главой государства. Однако он понимает, что в будущем диалог с российским лидером неизбежен, поскольку стороны "должны договариваться".

"Действительно у меня сейчас не было встреч с ним в любом формате, не было звонков, сейчас все страны, каждый занимается из-за коронавируса своей страной", - отметил президент Украины, добавив, что готов к любым форматам, которые "приблизят нас к концу войны".

Зеленский рассказал, что сейчас Москва и Киев ведут переговоры об обмене пленных. Это произойдет после снятия ограничений, введенных во всем мире из-за пандемии коронавируса. Из-за COVID-19 не состоялся и запланированный в Берлине саммит лидеров стран Нормандской четверки. Он пройдет позднее, после окончания пандемии.

"В этих условиях сложно сейчас, но и с Германией, и с Францией, со всеми мы говорили, все поддерживают, что сразу после спада Covid-19 у нас должна быть встреча в Нормандском формате", - сказал украинский лидер.

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