Путин пообещал помочь больному отцу Нурмагомедова

Спортсмен на постоянной связи с президентом

Президент России Владимир Путин обеспокоился судьбой госпитализированного Абдулманапа Нурмагомедова - отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 57-летнего мужчину погрузили в искусственную кому.

"Хабиб находится на постоянной связи с Владимиром Путиным. Президент пообещал ему, что отец получит лучшее лечение из всех возможных", - рассказал ESPN Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова.

Накануне Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус. Инфекция дала осложнение на сердце. Тренеру сделали операцию. "У него тяжелое положение, очень тяжелое", - сказал спортсмен. По его словам, год назад отец уже перенес операцию на сердце.

Абдулманап Нурмагомедов попал в махачкалинскую больницу 24 апреля. У него диагностировали пневмонию. 2 мая тренера перевезли в столичную клинику, а на следующий день, по данным СМИ, у него случился инфаркт. Его ввели в медикаментозный сон.

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