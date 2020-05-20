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Путин пообещал помочь больному отцу Нурмагомедова

11:44
  • среда
  • 20 мая 2020

Спортсмен на постоянной связи с президентом

Президент России Владимир Путин обеспокоился судьбой госпитализированного Абдулманапа Нурмагомедова - отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 57-летнего мужчину погрузили в искусственную кому. 
"Очень тяжелое положение": Нурмагомедов рассказал о состоянии отца

"Хабиб находится на постоянной связи с Владимиром Путиным. Президент пообещал ему, что отец получит лучшее лечение из всех возможных", - рассказал ESPN Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова. 

Накануне Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус. Инфекция дала осложнение на сердце. Тренеру сделали операцию. "У него тяжелое положение, очень тяжелое", - сказал спортсмен. По его словам, год назад отец уже перенес операцию на сердце. 

Абдулманап Нурмагомедов попал в махачкалинскую больницу 24 апреля. У него диагностировали пневмонию. 2 мая тренера перевезли в столичную клинику, а на следующий день, по данным СМИ, у него случился инфаркт. Его ввели в медикаментозный сон.

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