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Голикова назвала число разрабатываемых вакцин против коронавируса

11:54
  • среда
  • 20 мая 2020

В стране снижаются темпы роста заболеваемости

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила последнюю информацию по борьбе с коронавирусом в России.

На разработку тест-систем и вакцины от коронавируса из бюджета выделено 3,1 миллиарда рублей. Сейчас в России разрабатывают 47 вакцин от COVID-19 на 14 платформах, передает РИА Новости.

"Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", - заявила она, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Медики уже получили 13,5 миллиарда рублей дополнительных выплат за работу с коронавирусными пациентами, с ними работают почти 360 тысяч врачей. Всего предусмотрено 57,4 миллиарда рублей дополнительных выплат, отметила вице-премьер.

Также Голикова рассказала о заполняемости больниц коронавирусными больными. Коечных мест в стране хватает: 99 558 больничных коек (из 164,4 тысяч) заняты пациентами с коронавиурсом, 2 131 пациент - на аппаратах ИВЛ (из 24,7 тысячи коек).

В своем выступлении она отметила, что в России наблюдается снижение темпов прироста по коронавирусу, хотя цифры все еще остаются большими. На сегодняшний день 17 регионов могут частично снять ограничения, введенные из-за коронавируса.

"Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы еще видим в других субъектах, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка на две недели", - объяснила она.

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