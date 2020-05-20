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Палестина объявила о выходе из всех соглашений с США и Израилем

11:56
  • среда
  • 20 мая 2020

Поводом для такого решения стали агрессивные действия Тель-Авива

Новый виток напряжённости на Ближнем Востоке. Палестина выходит из всех соглашений с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности. Об этом объявил президент частично признанного государства Махмуд Аббас. По его словам, поводом для такого решения стали агрессивные действия Тель-Авива.

17 мая премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан при поддержке администрации Дональда Трампа. Данные шаги противоречат резолюции Совета безопасности ООН, в которой содержится требование прекратить поселенческую деятельность Израиля на оккупированных землях, отмечает "ТВ Центр".

По словам Махмуда Аббаса, Палестина готова сесть за стол переговоров, но при посредничестве третьей стороны.

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