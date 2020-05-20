Палестина объявила о выходе из всех соглашений с США и Израилем

Поводом для такого решения стали агрессивные действия Тель-Авива
Новый виток напряжённости на Ближнем Востоке. Палестина выходит из всех соглашений с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности. Об этом объявил президент частично признанного государства Махмуд Аббас. По его словам, поводом для такого решения стали агрессивные действия Тель-Авива.
17 мая премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан при поддержке администрации Дональда Трампа. Данные шаги противоречат резолюции Совета безопасности ООН, в которой содержится требование прекратить поселенческую деятельность Израиля на оккупированных землях, отмечает "ТВ Центр".
По словам Махмуда Аббаса, Палестина готова сесть за стол переговоров, но при посредничестве третьей стороны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"