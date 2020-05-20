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Муцениеце вынесла важный урок из развода с Прилучным

12:18
  • среда
  • 20 мая 2020

Она поняла, как можно было сохранить брак

Актриса Агата Муцениеце, которая разводится с актером Павлом Прилучным, затруднилась ответить на вопрос о секрете идеального брака. Зато она поделилась важным открытием, которое  недавно сделала. 
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Муцениеце рассказала во время прямого эфира в Instagram, что Прилучный поднимал на нее руку, когда выпивал. Это и стало главной причиной развода. 

"Единственное, что я поняла: не нужно нарушать границы желаний партнера. Если человек хочет сниматься - пусть снимается. Если хочет куда-то поехать - пусть едет", - поделилась опытом звезда. 

По данным starhit.ru, 1 июня Муцениеце и Прилучного ждут в Головинском суде Москвы. "Что касается Прилучных, то они разводятся на мировом участке, где должны лишь зафиксировать факт расторжения брака", - сказали в суде. Таким образом, звезды сами решат вопрос о разделе имущества и алиментах. 

Муцениеце и Прилучный разъехались по разным адресам. Сын Тимофей и дочь Мия гостят то у отца, то у матери. 

Напомним, актеры объявили о разводе в феврале. Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа".

Видео: Муцениеце рассказала о побоях со стороны Прилучного

 

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