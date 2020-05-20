Зеленский анонсировал планы "В" и "С" по Донбассу

Прибегать к ним президент Украины пока не хочет

Президент Украины Владимир Зеленский в среду на пресс-конференции, которая посвящена итогам работы политика за год, ответил на вопросы журналистов о ситуации в Донбассе.

По его словам, у руководства страны есть планы "B" и "C" по урегулированию конфликта на юго-востоке страны, однако прибегать к ним пока не хочется. Подробности он не уточнил.

Говоря о встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), которую планировалось провести в Берлине в апреле, Зеленский пояснил, что она не смогла состояться из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, говорить о проведении встречи пока рано. Для новых обсуждений необходимо, чтобы Украина выполнила решения, принятые на предыдущей встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.

Ранее Зеленский назвал неизбежным диалог с Путиным.

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